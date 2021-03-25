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Премьер Канады: Путина не волнует мнение Запада о нем

10:14
  • четверг
  • 25 марта 2021

Накануне Оттава ввела новые антироссийские санкции

Владимиру Путину не интересно, что о нем думают на Западе, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо в интервью интернет-радиостанции SiriusXM.

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"За последние пять лет у меня было несколько разговоров с Путиным и, по моим ощущениям, он может посмотреть на тебя и сказать все, что ему будет удобно в любой момент", - добавил Трюдо. Конкретных примеров политик не привел.

Ранее в среду Оттава ввела персональные санкции против Москвы. В список попали, в частности, глава ФСБ Александр Бортников, директор Росгвардии Виктор Золотов, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко и генеральный прокурор Игорь Краснов.

В Кремле на это заявили, что Канаде следует ожидать "соответствующего ответа".

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