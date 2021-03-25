Малахов променял московскую прописку на родные Апатиты

Телеведущий не испугался маленькой пенсии

Известный телеведущий Андрей Малахов признался, что отказался от московской прописки и прописался в родном городе Апатиты в Мурманской области.

Малахов показал подписчикам фотографию с паспортом, на которой видно, что место прописки телеведущего изменено. Причем подсмотреть новый адрес шоумена не получится – он предусмотрительно "затер" все лишние данные.

"Теперь объявляю это официально: время возвращаться в родной город! Пусть пока на бумаге. С 23 марта я официально прописан в городе Апатиты. Считаю это трендом 2021 года. Прописка в Москве (такая желанная в 90-х годах XX века) в XXI веке — не такая важная штука", - заявил Малахов.

Поклонники ведущего неоднозначно отреагировали на его поступок. Кто-то назвал Малахова патриотом, некоторые не поверили, что в руках именно его паспорт, а многие напомнили телезвезде, что в столице пенсия выше, чем в регионах.

"Как теперь на работу в Москве возьмут?"; "Остаться без московской пенсии?"; "Зря, пенсия в Москве выше", - написали комментаторы.

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