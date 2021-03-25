Эндокринолог рассказала о необычном способе похудения

Всё дело - в буром жире

Чтобы похудеть, следует избавляться от белого жира и стараться накапливать бурый, написала у себя в Instagram эндокринолог Зухра Павлова.

По ее словам, в митохондриях, которые содержит бурая ткань, сжигаются свободные жировые кислоты.

"Чем больший процент бурого жира, тем легче нам похудеть", - отметила специалист.

Что касается белого жира, то его избыток может привести, в частности, к метаболическому синдрому.

Для накопления бурого жира, по словам медика, необходимо заниматься спортом и больше времени проводить на свежем воздухе.

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