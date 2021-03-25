Эндокринолог рассказала о необычном способе похудения

Всё дело - в буром жире
Чтобы похудеть, следует избавляться от белого жира и стараться накапливать бурый, написала у себя в Instagram эндокринолог Зухра Павлова.
По ее словам, в митохондриях, которые содержит бурая ткань, сжигаются свободные жировые кислоты.
"Чем больший процент бурого жира, тем легче нам похудеть", - отметила специалист.
Что касается белого жира, то его избыток может привести, в частности, к метаболическому синдрому.
Для накопления бурого жира, по словам медика, необходимо заниматься спортом и больше времени проводить на свежем воздухе.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также: