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Эндокринолог рассказала о необычном способе похудения

10:23
  • четверг
  • 25 марта 2021

Всё дело - в буром жире

Чтобы похудеть, следует избавляться от белого жира и стараться накапливать бурый, написала у себя в Instagram эндокринолог Зухра Павлова.
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По ее словам, в митохондриях, которые содержит бурая ткань, сжигаются свободные жировые кислоты.

"Чем больший процент бурого жира, тем легче нам похудеть", - отметила специалист.

Что касается белого жира, то его избыток может привести, в частности, к метаболическому синдрому.

Для накопления бурого жира, по словам медика, необходимо заниматься спортом и больше времени проводить на свежем воздухе.

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