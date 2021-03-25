В Совфеде прокомментировали ракетные запуски КНДР

Американцы продолжают дразнить Северную Корею
В четверг власти Японии заявили, что КНДР провела пуски двух баллистических ракет. В Совете Федерации России отметили, что это - реакция Северной Кореи на растущую угрозу и агрессивную политику со стороны Соединенных Штатов.
"Складывается впечатление, что американцы специально дразнят их, они запланировали на осень крупномасштабные военные учения неподалеку от берегов Северной Кореи", - отметил в беседе с РИА "Новости" первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.
В сложившейся ситуации, добавил сенатор, Пхеньян видит для себя ядерную программу как единственный метод защиты от американских действий.
Кроме того, уточнил Джабаров, никаких подвижек в отношениях КНДР и США нет со временем переговоров Дональда Трампа с Ким Чен Ыном, а это произошло уже больше года назад.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram