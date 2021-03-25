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В Совфеде прокомментировали ракетные запуски КНДР

10:37
  • четверг
  • 25 марта 2021

Американцы продолжают дразнить Северную Корею

В четверг власти Японии заявили, что КНДР провела пуски двух баллистических ракет. В Совете Федерации России отметили, что это - реакция Северной Кореи на растущую угрозу и агрессивную политику со стороны Соединенных Штатов.
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"Складывается впечатление, что американцы специально дразнят их, они запланировали на осень крупномасштабные военные учения неподалеку от берегов Северной Кореи", - отметил в беседе с РИА "Новости" первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

В сложившейся ситуации, добавил сенатор, Пхеньян видит для себя ядерную программу как единственный метод защиты от американских действий.

Кроме того, уточнил Джабаров, никаких подвижек в отношениях КНДР и США нет со временем переговоров Дональда Трампа с Ким Чен Ыном, а это произошло уже больше года назад.

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