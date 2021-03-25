В галерее Айвазовского в Феодосии началась масштабная реконструкция

Вскоре музей станет одним из самых технологичных в стране

Галерее Айвазовского в Феодосии предстоит масштабная реконструкция. В особняке середины XIX века не только сделают капитальный ремонт, в музее появятся и современные технологии - его оснастят системой микроклимата, оборудуют специальное освещение.

Айвазовский временно переезжает. Автопортрет художника и еще порядка 14 тысяч музейных предметов на время ремонта переносят на хранение в соседний корпус.

Самые сложные для перемещения - крупногабаритные полотна. Некоторые из них в длину достигают 7 метров, а тяжелые дубовые рамы иногда весят до 250 килограммов. И, чтобы не повредить эту гипсовую лепнину, их переносят отдельно.

Перемещать экспозицию помогают сотрудники Саратовского художественного музея. Говорят, работа ничем не отличается от подготовки коллекции к передвижной выставке.

"Это предохраняет от атмосферных перепадов температуры и плюс, не дай Бог, дождь. Понятно, что это для переноса живописи на какое-то небольшое расстояние. Здесь у нас порядка 50 метров перенос", - заявил заведующий выставочным отделом ФГБУК "Cаратовский государственный художественный музей имени А.Н. Радищева" Владимир Крепс.

Каждый предмет документируют и после переезда помещают на временный стеллаж. Позже картины распакуют и развесят на новом месте.

"Мы переносим картины Айвазовского в дом его сестры. Перед вами схема размещения полотен на стенах, и сейчас мы видим план второго этажа – одна из комнат этого дома", - рассказала художник Феодосийской картинной галереи имени И. К. Айвазовского Елена Чистякова.

Особняк середины XIX века, построенный по проекту Айвазовского, и выставочный зал – первая на юге публичная картинная галерея и третья в России. Она открыла свои двери для посетителей раньше, чем Третьяковка и Русский музей. Художник завещал здание и коллекцию родному городу.

"Здесь Айвазовский устраивал выставки своих картин. Зал обладает великолепной акустикой. На сцене играли знаменитые актеры Малого Театра: Варламов, Сазонов и другие", - отметила директор Феодосийской картинной галереи имени И. К. Айвазовского Татьяна Гайдук.

Картины освещались мягким, рассеянным светом, который проходил через стеклянную матовую крышу - фонарь. С 2007 года эта часть здания в аварийном состоянии. Главная проблема – протекающая кровля и сырость.

"В XIX веке тут протекала река, которую потом закрыли, но все равно река течет капиллярно в земле. С другой стороны здание стоит на плавуне, с третьей стороны у нас достаточно близко море. И осушение очень важно, и в новом здании будет 3 системы осушения стен", - добавила Гайдук.

А еще специальное освещение, система микроклимата и пожаротушения. На месте бывшего сарая для карет возведут новое фондохранилище. После капитального обновления главный музей Феодосии станет еще и самым технологичным.

Строители уже начали подготовку стен, на очереди потолки. Закончить должны к концу 2022 года.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр", Феодосия, Республика Крым.

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