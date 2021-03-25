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В ОП отметили роль наблюдателей на предстоящих выборах

14:50
  • четверг
  • 25 марта 2021

Избирательная кампания должна быть максимально открытой для общества

Роль наблюдателей в обеспечении открытости предстоящей избирательной кампании обсудили в Москве. Круглый стол организовала Общественная палата России, передает "ТВ Центр".

В дискуссиях приняли участие представители Независимого общественного мониторинга и члены Совета при президенте по развитию гражданского общества. В этом году Единый день голосования состоится 19 сентября. Пройдут выборы в Госдуму, а также региональные и муниципальные кампании. К работе уже подключились более двух тысяч общественных организаций. Активно идёт программа обучения наблюдателей.

"Для нас, для системы Общественных палат, крайне важно не забывать, что через нас всё гражданское общество России имеет возможность, получает возможность независимого общественного контроля за выборами. Для нас это очень важно и поэтому, конечно, мы столько усилий отдаём, чтобы региональные общественные организации заключали соглашения с Общественными палатами и максимально все, кто имеет право в соответствии с законодательством, имели возможность наблюдать за выборами. Для нас это очень важно", - заявил председатель Координационного совета при ОП России по общественному контролю за голосованием, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев.

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