"Железная бабушка": 99-летняя ветеран ВОВ поставила рекорд на авиатренажере

99-летняя Мария Колтакова совершила учебный полёт на авиационном тренажёре Су-34

Ветеран Великой Отечественной войны 99-летняя Мария Денисовна Колтакова совершила учебный полёт на авиационном тренажёре Су-34. Теперь она может стать 14-кратным рекордсменом Книги рекордов России. До этого "Железная бабушка", как сама себя называет участница войны, научилась управлять танком, прыгала с парашютом и плавала с аквалангом.

Она запрещает всем стареть. Лётчики авиационного полка в Воронеже пытаются помочь Марии Денисовне забраться в кабину самолёта, но ветеран Великой Отечественной войны от помощи отказывается. Она объясняет, что в свои 99 лет не принимает никаких оправданий – ни о самочувствии, ни о настроении. На войне помощи ждать не приходилось. Поэтому и за штурвалом самолёта, пусть и на тренажёре, но справляется тоже сама.

За штурвалом самолёта Мария Денисовна впервые. Однако ветеран с успехом выполнила учебный полет с элементами высшего пилотажа на авиационном симуляторе Су-34 с эффектом полного погружения. И этот, без доли сомнения, подвиг, сделал её 14-кратным рекордсменом Книги рекордов России.

"Я посвящаю эти рекорды своим боевым сибирским героям, которые лежат безымянными в воронежской земле", - сказал ветеран ВОВ Мария Колтакова.

Управлять истребителем ветерану помогал военный летчик, герой России подполковник Андрей Дьяченко. Марии Денисовне он подсказывал, как правильно вести машину. Она же, выслушав инструкции, часто просила помощника убрать руки со штурвала. Элементы сложного пилотажа, а также посадку самолёта тоже решила выполнять сама. Ещё Колтакова научилась дозаправлять Су-34 прямо в полете.

"Мария Денисовна, конечно, проявила очень стойкие качества во время полёта. Мы выполнили фигуры сложного пилотажа: форсированные развороты, боевые развороты. Выполняли косую петлю, выполняли петлю Нестерова. Выполняли горизонтальные бочки", - рассказал военный летчик, герой России Андрей Дьяченко.

До великого юбилея ей всего ничего. Но Мария Денисовна признаётся – ей ещё многое нужно успеть, поэтому она занята каждый день. Ветерана в народе даже прозвали "Железной бабушкой". Ей уже покорились многие рекорды. Она прыгала с парашютом, управляла танком Т-72, погружалась с аквалангом, участвовала в соревнованиях по стрельбе и гонках на картинге. И список своих заслуг заканчивать не собирается. Во время войны Колтакова была старшиной в медсанчасти. Принимала участие в Курской битве, тогда с поля боя она вынесла больше 300 раненых. Освобождала Харьков, Львов, Польшу и Чехословакию. Имеет две контузии, но на здоровье никогда не жалуется.

Желаю я вам счастья, мира. Войны-разлучницы не знать. Чтоб вас судьба от бед хранила. Чтоб не пришлось вам воевать!

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram