Британия ужесточает миграционное законодательство после выхода из ЕС

Система кардинально изменится впервые за 70 лет

Лишить нелегалов пособий и временного жилья предложили в Великобритании. Власти страны подготовили план по борьбе с наплывом мигрантов. Система изменится кардинально впервые за 70 лет. Ужесточения законов добиваются и в Евросоюзе. Италия и Греция уже не первый год просят, чтобы соседи разделили с ними нагрузку по приёму беженцев.

Планы министра внутренних дел Великобритании по наведению порядка с нелегальными мигрантами уже окрестили крупнейшей реформой системы предоставления убежища за несколько десятилетий. Прити Пател озвучила "Новый план иммиграции". Суть 60-страничного документа от МВД сводится к простым истинам: помощь нужно оказывать только тем, кто прибыл в страну легально и только тем, кто действительно в ней нуждается, а не всем подряд, кто просто назвался несчастным беженцем.

"Если вы незаконно въезжаете к нам и просто хотите жить в Великобритании, то вы отбираете помощь у тех, кому действительно некуда больше идти. Мы хотим помочь тем, кто действительно нуждается в убежище, а не поддерживать контрабандистов и тех, у кого есть деньги им заплатить", - заявила министр внутренних дел Великобритании Прити Пател.

Логика властей Соединенного Королевства простая: если у мигрантов есть несколько тысяч долларов, чтобы заплатить контрабандистам за незаконную доставку к берегам Туманного Альбиона, почему британские налогоплательщики из своего кармана должны обеспечивать таким людям временное жилье и еженедельные пособия в размере 38 фунтов. Это чуть больше 52 долларов. В соответствии с новым планом, на госсубсидии смогут рассчитывать лишь те, кто прибыл на Британские острова законно. Нелегалов лишат пособий, будут отправлять в спецприемники и крайне пристально рассматривать их прошения о получении временного статуса беженца.

Такое поле для маневра королевству дает выход из Евросоюза. Теперь Лондон может проводить независимую миграционную политику. Страны ЕС, захлебывающиеся в потоках иностранцев, под давлением Брюсселя продолжают играть в толерантность, но при этом максимально пытаются переложить это весьма накладное бремя на плечи других.

В городах Италии - сплошные локдауны из-за коронавируса. Работы все меньше для своих. Законным гражданам республики запрещено перемещаться между регионами. Но нелегалам волонтеры помогают собрать на билет и уехать во Францию, Англию, Германию, Голландию, Бельгию. Пусть там с ними разбираются.

"Мы помогаем купить им билеты по разумной цене, потому что контрабандисты возьмут с них 100 евро за билет, который стоит 20. Мы обеспечиваем их документами, чтобы они могли добраться до границ других стран. Мы должны им помогать. Сейчас холодно на улицах. И это бесчеловечно, когда люди просто лежат на тротуарах такого большого города как Рим", - сказал представитель неправительственной организации "Баобаб" Андреа Коста.

В Греции нелегальные мигранты и сочувствующие им не просят помощи, а требуют. В Афинах прошел митинг, в котором смешались и беженцы, и активисты движения "Жизни черных важны" (Black Lives Matter).

Протестующие призывают к тому, что у беженцев, раз уж они преодолели мучительные и опасные путешествия к берегам Европы, автоматом должно быть право на убежище и образование. Что по этому поводу думают европейские налогоплательщики, граждан африканских стран волнует мало. Кстати, тех же сирийцев, которые действительно пострадали от агрессивных действий НАТО и поэтому вполне вправе требовать помощи, в этих рядах немного.

Средиземноморские страны ЕС, к берегам которых и прибывают толпы нелегалов объединились в пятерку и уже просто умоляют Брюссель справедливо разделять эти потоки. Однако, похоже, когда касается денег и собственной безопасности, то в формально объединенной Европе каждый сам за себя.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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