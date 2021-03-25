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НОВОСТИ

Сбившему насмерть двух женщин водителю изберут меру пресечения

15:03
  • четверг
  • 25 марта 2021

Ему грозит до 15 лет лишения свободы

В ближайшие часы Головинский суд Москвы изберёт меру пресечения 25-летнему Хусену Сомону. Уроженец Таджикистана был задержан накануне после смертельного ДТП на севере города. Виновника аварии доставят в суд, передает "ТВ Центр".

Вчера его уже допросили и свою вину он признал, заявив ,что у машины отказали тормоза. Водитель уверяет, что скоростной режим не нарушал, пьяным не был, а сбежал с места ДТП потому, что  находился в состоянии шока.

Авария произошла во вторник днем на пересечении Пулковской улицы и Конаковского проезда. "Мерседес" на большой скорости зацепил припаркованную машину, потерял управление и влетел в пешеходов. От полученных травм одна женщина скончалась в машине скорой помощи, вторая в реанимации.

Виновнику грозит до 15 лет лишения свободы.

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Последствия ДТП с участием автомобиля Mercedes, сбившего двух пешеходов
Последствия ДТП с участием автомобиля Mercedes, сбившего двух пешеходов
Последствия ДТП с участием автомобиля Mercedes, сбившего двух пешеходов
Последствия ДТП с участием автомобиля Mercedes, сбившего двух пешеходов
Последствия ДТП с участием автомобиля Mercedes, сбившего двух пешеходов
Последствия ДТП с участием автомобиля Mercedes, сбившего двух пешеходов
Последствия ДТП с участием автомобиля Mercedes, сбившего двух пешеходов
Последствия ДТП с участием автомобиля Mercedes, сбившего двух пешеходов
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