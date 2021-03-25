"Выезжаем в удобное место": как работают мобильные пункты вакцинации в России

По всей стране продолжается массовая вакцинация населения

Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется. Самый сложный период уже пройден, удалось избежать и взрывного роста числа больных. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Массовая вакцинация проходит по всей стране. По данным оперштаба, за минувшие сутки выявили 9221 новый случай ковида.

Мобильный пункт вакцинации в селе Крылосово Свердловской области сегодня работает у здания местной школы. После прививки учителя выходят, цитируя детского поэта, словно ненадолго снова стали детьми. И говорят: главное, теперь, наконец, можно будет возобновить очное обучение, по которому соскучились и сами педагоги, и ученики.

"Для населения это очень удобно, потому что это максимально приближает медицинскую помощь, в том числе и вакцинацию от коронавирусной инфекции. Выезжаем в удобное место. Наш мобильный ФАП не требует подключения. Мы можем подъехать к любому и образовательному учреждению, и к любому производственному", - сообщила фельдшер мобильного фельдшерско-акушерского пункта Елена Трыпышева.

Несколько часов, и весь педагогический коллектив привит. Мобильный ФАП отправляется к Дому культуры соседнего села Битимка.

"Это прекрасная возможность не отходя, как говорится, от рабочего места, сходить привиться и продолжить трудовую деятельность", - заявила заведующая Домов культуры села Битимка Ирина Шардакова.

Только за один день мобильный пункт вакцинации охватил два населенных пункта, привились 175 человек. А всего в Свердловской области привились уже свыше 200 тысяч человек. Почти половина от этого числа получила оба компонента вакцины. И люди старшего возраста - в числе активистов. Как и в ряде районов Подмосковья. В Свистягине Воскресенского района пример показал староста.

"После первой прививки я ничего не почувствовал. А вот после второй был озноб ночью где-то в течение часа, а потом все прошло. Поэтому я всем советую. Это безболезненная процедура", - сообщил староста деревни Свистягино Вадим Силин.

После чего потянулись односельчане. "Мне уже 86-й год. Я не боюсь, правда"; "Лучше по-моему вакцинироваться, чем в красной зоне лежать-то", - заявили они.

Повсеместно организованы мобильные прививочные пункты и предварительная запись, чтобы не было очередей.

"Нам удалось избежать взрывного роста числа больных, снизить нагрузку на медицинские организации. Мы прошли самый сложный период, не останавливая полностью экономику и социальную жизнь", - заявил в четверг премьер-министр России Михаил Мишустин.

В Европе также постоянно говорят о необходимости массовой вакцинации. Во французском Марселе огромный прививочный центр организовали на местном велодроме. Но что толку в таких масштабах, если собственно вакцин катастрофически не хватает. Подводят и объемы поставок, и качество.

"Мы считаем, что лаборатория AstraZeneca сегодня не выполняет взятые на себя обязательства по контрактам, которые были подписаны почти на тех же условиях, что и с другими странами. В частности обязательства почти полностью выполняются с Великобританией, но не с Евросоюзом. Это совершенно неприемлемо", - заявила официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь.

Пока благополучная Европа буквально дерется за вакцины, пример, как надо взаимодействовать в условиях пандемии, показали страны Ближнего Востока, на которые в ЕС всегда смотрели свысока. Сирия направляет в соседний Ливан 75 тон кислорода для аппаратов искусственно вентиляции легких. Тем временем Германия намерена просить Еврокомиссию закупить российскую вакцину "Спутник V" на общеевропейском уровне. В Берлине, судя по всему, пребывают в растерянности, что делать дальше в условиях пандемии. Во вторник канцлер Меркель объявила жесткий карантин в пасхальные дни, а сутки спустя сообщила, что это было ошибкой.

В Австрии решили не церемониться и запретили посещать непродовольственные магазины без отрицательного теста на COVID-19.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram