Мама Виталия Гогунского впервые заговорила об отношениях сына с бывшей женой

Женщина переживает за сына и внучку

После развода Виталий Гогунский и Ирина Маирко не смогли остаться друзьями – пара разошлась с громким скандалом. Бывшая жена обвинила актера в неуплате алиментов и грубом отношении. Мама артиста Татьяна Александровна впервые решила прокомментировать ситуацию в семье сына.

Женщина призналась, что переживает за сына и надеется, что скандал вскоре сойдет на нет. При этом она отметила, что хоть и не поддерживает экс-невестку, но ссориться с ней не хочет – боится, что это может повлиять на отношения с внучкой Миланой.

"Милашенка — девочка очень умная и трудолюбивая, она добилась больших успехов. Хочу, чтобы ей сопутствовала удача и все было так, как желает она. Я переживаю всю эту историю очень болезненно, но все пройдет и встанет на свои места. Все будет так, как должно быть!" - заявила Татьяна Александровна.

Виталий Гогунский и Ирина Маирко познакомились на съемках сериала "Универ". Они долгое время жили в гражданском браке, в 2010 году у пары родилась дочь Милана. В 2013 году пара рассталась на несколько лет, а в 2017 году Гогунский и Маирко официально сыграли свадьбу. Брак просуществовал до 2019 года.

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