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Путин поздравил президента и премьера Греции с Днем независимости

11:02
  • четверг
  • 25 марта 2021

Страна отмечает 200-летие начала национально-освободительной революции

Как сообщили в пресс-службе Кремля, президент России Владимир Путин направил поздравительные телеграммы по случаю Дня независимости Греции президенту страны Катерине Сакелларопулу и премьер-министру Кириакосу Мицотакису.
Мишустин обсудил с премьером Греции безопасность туристов

Глава государства в своих посланиях подчеркнул, рассказали в Кремле, что отношениям с Грецией в России придают большое значение. Это основано на давних традициях дружбы и духовной близости между государствами.

Проведение Года истории Россия - Греция, отметил Путин, будет лишь способствовать укреплению связей.

В четверг Греция проведет военный парад в честь 200-летия начала национально-освободительной революции против Османской империи. Присутствовать на параде будет премьер-министр России Михаил Мишустин.

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