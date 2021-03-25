Мишустин и принц Чарльз встретились в Афинах

Представители России и Великобритании пообщались на приеме у президента Греции

Глава российского правительства Михаил Мишустин в ходе визита в Афины пообщался с сыном королевы Великобритании принцем Чарльзом и другими представителями иностранных государств, которые посетили Грецию в честь празднования 200-летия начала греческой национально-освободительной революции.

"Мишустин с принцем Чарльзом, как и с другими гостями, поприветствовали друг друга и пообщались на приеме у президента (Греции Катерины Сакелларопулу – прим. ред.)", - передает ТАСС слова источника в российской делегации.

Зарубежных гостей пригласили на церемонию открытия отреставрированной Национальной картинной галереи, а также на официальный обед в президентский дворец в Афинах. Также российский премьер-министр встретился с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом и президентом Кипра Никосом Асастасиадисом.

Кроме того, Михаила Мишустина наградили Золотой медалью почета города Афины в знак признания вклада русского народа в борьбу за освобождение Греции от владычества Османской империи.

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