ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мишустин и принц Чарльз встретились в Афинах

11:01
  • четверг
  • 25 марта 2021

Представители России и Великобритании пообщались на приеме у президента Греции

Глава российского правительства Михаил Мишустин в ходе визита в Афины пообщался с сыном королевы Великобритании принцем Чарльзом и другими представителями иностранных государств, которые посетили Грецию в честь празднования 200-летия начала греческой национально-освободительной революции.
Мишустин обсудил с премьером Греции безопасность туристов

"Мишустин с принцем Чарльзом, как и с другими гостями, поприветствовали друг друга и пообщались на приеме у президента (Греции Катерины Сакелларопулу – прим. ред.)", - передает ТАСС слова источника в российской делегации.

Зарубежных гостей пригласили на церемонию открытия отреставрированной Национальной картинной галереи, а также на официальный обед в президентский дворец в Афинах. Также российский премьер-министр встретился с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом и президентом Кипра Никосом Асастасиадисом.

Кроме того, Михаила Мишустина наградили Золотой медалью почета города Афины в знак признания вклада русского народа в борьбу за освобождение Греции от владычества Османской империи.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Михаил Мишустин и принц Уэльский Чарльз
Михаил Мишустин и принц Уэльский Чарльз
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.