Мишустин заявил, что Россия прошла самый сложный этап пандемии

Ситуация в стране стабилизируется

Премьер-министр России Михаил Мишустин направил приветствие участникам расширенного заседания итоговой коллегии Роспотребнадзора, в котором отметил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в стране стабилизируется.

"Мы прошли самый сложный период, не останавливая полностью экономику и социальную жизнь", - приводит слова Мишустина РИА "Новости".

Глава правительства добавил, что в России удалось избежать взрывного роста числа больных и снизить нагрузку на медицинские организации.

Вместе с тем председатель кабмина призвал Роспотребнадзор создавать совершенные тест-системы, способные выявлять мутирующие штаммы инфекции. По словам Мишустина, масштабная работа по моделированию, прогнозированию и анализу эпидемиологической обстановки ведется каждый день.

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