Facebook поможет бывшим заключенным адаптироваться в обществе

Для этого компания разрабатывает специальное приложение

Facebook начал разрабатывать приложение, которое поможет бывшим заключенным после выхода на свободу легче адаптироваться в обществе.

Новому приложению дали название The Re-Entry App ("Приложение для возвращения"), его реклама появилась в Instagram в среду. Уведомление предлагало пользователям соцсети помощь "в подготовке к жизни после тюрьмы при поддержке сообщества", к приложению был открыт ранний доступ. Однако вскоре пост был удален, передает Bloomberg.

"Мы находимся в поиске различных способов преодолеть проблемы, с которыми сталкиваются маргинализированные группы в наших приложениях. Это было предназначено только для внутреннего тестирования, и мы удалили уведомление, как только узнали, что оно некоторое время работало для внешнего доступа", - заявили в Facebook.

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