Наталья Сергунина рассказала об участии ВДНХ во всемирной акции "Час Земли"

На территории выставки отключат подсветку пяти объектов

ВДНХ поддержит глобальную экологическую акцию "Час Земли". 27 марта, в субботу, с 20:30 до 21:30 на территории выставки отключат подсветку пяти объектов: павильонов "Рабочий и колхозница", "Космос", "Земледелие", арки главного входа, а также зоны знаменитого животноводческого городка. Подсветку последнего объекта отключат впервые, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Как отмечается на официальном сайте мэра и правительства Москвы, на объектах будет выключена только архитектурно-художественная подсветка, и акция никак не повлияет на безопасность прогулок посетителей̆ ВДНХ.

"Час Земли" - самая массовая акция в мире, которая проходит каждый год в последнюю субботу марта. ВДНХ присоединилась к экологическому проекту в 2010 году.

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