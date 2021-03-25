ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Наталья Сергунина рассказала об участии ВДНХ во всемирной акции "Час Земли"

11:52
  • четверг
  • 25 марта 2021

На территории выставки отключат подсветку пяти объектов

ВДНХ поддержит глобальную экологическую акцию "Час Земли". 27 марта, в субботу, с 20:30 до 21:30 на территории выставки отключат подсветку пяти объектов: павильонов "Рабочий и колхозница", "Космос", "Земледелие", арки главного входа, а также зоны знаменитого животноводческого городка. Подсветку последнего объекта отключат впервые, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Как отмечается на официальном сайте мэра и правительства Москвы, на объектах будет выключена только архитектурно-художественная подсветка, и акция никак не повлияет на безопасность прогулок посетителей̆ ВДНХ.

"Час Земли" - самая массовая акция в мире, которая проходит каждый год в последнюю субботу марта. ВДНХ присоединилась к экологическому проекту в 2010 году.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
ВДНХ
ВДНХ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.