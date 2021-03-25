Депутат Мосгордумы Гусева: Тенденции развития московской экономики внушают оптимизм

За время пандемии столичная экономика сохранилась на 75-80%

Председатель комиссии Московской городской думы по экономической и социальной политике Людмила Гусева отметила, что существующие тенденции развития экономики столицы внушают оптимизм.

По словам депутата, пандемия коронавируса стала тяжелым испытанием, больше года назад в городе появился Центр поддержки экономики Москвы, целью которого стали помощь предпринимателям и оперативное взаимодействие с бизнесом.

"Именно на основе предложений бизнеса столичным правительством были сформированы четыре антикризисные пакета поддержки, значительно смягчившие удар пандемии в прошлом году", - подчеркнула парламентарий, которую цитирует информагентство "Москва".

Вместе с тем, продолжила Гусева, экономике все же был нанесен достаточно сильный ущерб - в частности, деловая активность в сфере торговли и услуг снизилась в два раза. Но даже после двухмесячного локдауна столичная экономика сохранилась на 75-80%. Это стало возможным прежде всего за счет поддержки бизнеса со стороны федерального и городского бюджетов, а также подбора оптимального режима ограничений.

Общий объем поддержки экономики из столичного бюджета составил 85 миллиардов рублей, рассказала депутат. Из этих денег 43 миллиарда - отсрочки по платежам, 35 миллиардов - прямые меры поддержки, 7 миллиардов рублей - субсидирование платежей для признанных пострадавшими отраслей.

Москва, заявила парламентарий, оказалась эффективнее многих мегаполисов мира, в том числе Нью-Йорка, Лондона и Парижа. При подсчете учитывались как ситуация на рынке труда, так и темпы восстановления экономической активности вкупе с готовностью цифровой инфраструктуры.

В пандемию продолжился рост объемов несырьевого неэнергетического экспорта Москвы, отметила Гусева. Здесь необходимо выделить вклад Московского экспортного центра.

Удалось достичь успехов и в диверсификации бюджетных доходов - именно поэтому Москве присвоили наивысший кредитный рейтинг среди российских регионов.

"В бюджете города на 2021-2023 годы удалось сохранить программы развития и усилить социальную составляющую", - заключила Гусева, добавив: существующие тенденции позволяют давать оптимистичные прогнозы.

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