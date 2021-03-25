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В США женщина-трансгендер стала замглавы Минздрава

12:21
  • четверг
  • 25 марта 2021

Сенат впервые в истории США утвердил на высокую должность трансгендера

Американский Сенат впервые в истории страны утвердил на высокую должность трансгендера. Рейчел Левин стала помощником министра здравоохранения - вторым лицом в ведомстве, передает "ТВ Центр".

Ранее она была мужчиной по имени Ричард. Десять лет назад отец двоих детей сменил пол и развёлся. Педиатр по образованию, Левин руководила системой здравоохранения Пенсильвании. С её работой на этом посту связан ряд громких скандалов. В домах престарелых штата резко выросла смертность. Оказалось, Левин разрешила брать туда пожилых людей с COVID-19. При этом свою мать из интерната вывезла.

Чиновница известна высказываниями о том, что смену пола нужно начинать в подростковом возрасте. Консерваторы задаются вопросом, как она повлияет на медицину в масштабах страны.

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Рейчел Левин
Рейчел Левин
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