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Собянин поздравил работников культуры столицы с профессиональным праздником

12:16
  • четверг
  • 25 марта 2021

Прошлый год стал для этой сферы крайне сложным, отметил мэр

На официальном сайте мэра Москвы опубликовали поздравление Сергея Собянина в адрес столичных работников культуры с профессиональным праздником.
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"В трудные времена искусство становится важнейшей опорой в жизни людей, поддерживая и вдохновляя, даруя силы и открывая новые возможности", - отметил градоначальник.

По его словам, 2020 год стал для культурной сферы крайне сложным - оказались закрыты музеи, библиотеки, кино, культурные центры, школы искусств. Все это было тяжелым испытанием для миллионов людей.

"Но даже в этих беспрецедентных условиях вы нашли путь к сердцам москвичей. И за это, дорогие друзья, огромное вам спасибо", - написал мэр.

Собянин также рассказал, что для сохранения достойного уровня заработной платы работников культуры городское правительство выделило дополнительные ресурсы. Как уточнил глава города, однажды Москва окончательно победит пандемию и в залах снова будет аншлаг.

Столица же, заключил мэр, намерена и дальше создавать условия для реализации творческих идей талантливых людей в премьерах, фестивалях и выставках.

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