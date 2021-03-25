Стартовало производство третьей российской вакцины от коронавируса

Препарат "КовиВак" разработали в центре имени Чумакова

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков дал старт производству третьего отечественного препарата для профилактики коронавируса - это вакцина "КовиВак" от центра имени Чумакова. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки.

"Таким образом, третья российская вакцина выходит в гражданский оборот и в ближайшие дни появится в регионах", - сказано в сообщении.

Как отметил Фальков, подобные достижения демонстрируют силу и потенциал российской науки, при этом нельзя забывать, что за созданием препарата стоит труд сотен специалистов.

"КовиВак" содержит весь набор белков вирусной частицы. Это дает экспертам основания полагать, что иммунный ответ будет наиболее полным. В основу препарата лег штамм, полученный от одного из пациентов больницы в Коммунарке.

Зарегистрирован "КовиВак" был в феврале. До конца года должно быть произведено не менее десяти миллионов доз. Предельная отпускная стоимость вакцины составит 4330 рублей.

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