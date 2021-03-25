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Акцию "Бессмертный полк" готовят в онлайн-формате и очно

12:39
  • четверг
  • 25 марта 2021

Окончательное решение будет принято в мае

"Бессмертный полк" в этом году может пройти как офлайн - в виде шествия на улицах российских городов - так и дистанционно. Окончательное решение будет принято в мае, оно зависит от эпидемиологической обстановки.
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"Практически готов к запуску проект "Бессмертный полк-онлайн", мы сейчас выполняем работу по подготовке обычного формата шествия по улицам, площадям наших городов и сёл. Как бы ни сложилась обстановка - позволит ли эпидемиологическая ситуация, мы не ясновидящие, мы сказать не можем, но мы готовимся к обоим форматам, и готовимся в полную силу", - заявил руководитель исполкома общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Артем Хуторской (цитата по РИА Новости).

С 2012 года в День Победы во многих городах в России и за рубежом проводились шествия "Бессмертного полка", в ходе которых люди несли фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Главная задача акции – сохранение в семьях памяти о поколении Великой Отечественной войны.

20 июня 2020 года Владимир Путин сообщил о переносе акции "Бессмертный полк" на следующий год из-за пандемии. Акция прошла онлайн и на воде. В Севастополе эскадра катеров пронесла по морю наименования соединений, воинских частей и кораблей, вошедших в историю Черноморского флота.

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