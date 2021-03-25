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Эйфелеву башню перекрасят

13:16
  • четверг
  • 25 марта 2021

Главный символ Парижа станет таким, каким его задумывал Эйфель

Главный символ Франции – Эйфелеву башню – решили перекрасить в желтый цвет. Это будет сделано в рамках подготовки французских достопримечательностей к Олимпийским играм 2024 года.
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Сейчас рабочие очищают от старой краски арку, выходящую на Марсово поле. Верхушка башни уже покрашена и сияет на фоне голубого весеннего неба. На перекрашивание Эйфелевой башни уже ушло свыше 50 тонн краски, передает kp.ru ("Комсомольская правда").

"Башня, которая изначально была красной, когда ее представили на Всемирной выставке 1889 года, вновь обретет желто-коричневый цвет, которого желал Гюстав Эйфель в 1907 году. Таким образом, к Олимпийским играм Эйфелева башня будет похожа на золотую", - отметил генеральный директор компании, обслуживающей башню, Патрик Бранко Руиво.

Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже. В честь этого власти города намерены не только подготовить спортивные площадки, но и придать торжественности достопримечательностям французской столицы.

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