Австрия выдала России бывшего чиновника Минкультуры Мазо

Он будет доставлен в Москву в сопровождении спецконвоя

Генпрокуратура России сообщила о выдаче стране Австрией экс-главы департамента управления имуществом и инвестиционной политики Министерства культуры Бориса Мазо, которого подозревают в мошенничестве.

"Сегодня в сопровождении спецконвоя он будет доставлен в Москву", - приводит заявление ведомства ТАСС.

Генпрокуратура отправила запрос о выдаче Мазо еще 7 декабря 2018 года. Удовлетворен он был в октябре 2019-го, но решение неоднократно обжаловалось защитой.

Следствие считает, что организованной группой, в которую входил Мазо, было похищено более 916 миллионов, выделенных на строительство комплекса зданий и фондохранилища "Эрмитажа". Еще одним фигурантом этого дела является бывший заместитель министра культуры Григорий Пирумов.

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