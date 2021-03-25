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Посол Антонов заявил, что у России и США нет времени ссориться

12:59
  • четверг
  • 25 марта 2021

Страны должны бороться с общими угрозами

Посол России в Соединенных Штатах оценил нынешний уровень отношений между Москвой и Вашингтоном.
Кремль ответил на призывы ужесточить отношение к США

"У двух великих держав, которые несут особую ответственность за международные меры безопасности, нет времени ссориться", - приводит слова дипломата ТАСС.

По его замечанию, необходимо бороться с общими угрозами, коих, заметил Антонов, "очень много". Россия не заинтересована в падении отношений с американцами в пропасть, уточнил посол.

Антонова вызвали в Москву для консультаций после того, как президент США Джо Байден в ходе телеинтервью заявил, что российские власти "заплатят" за якобы имевшее место вмешательство в выборы в Штатах в 2020 году.

Впоследствии Белый дом добавил, что не будет сглаживать противоречия в двусторонних отношениях.

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