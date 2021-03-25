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Шойгу раскрыл детали парада Победы в Москве 9 мая

13:29
  • четверг
  • 25 марта 2021

Страна готовится отмечать 76-ю годовщину исторического события

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил в ходе заседания коллегии ведомства, что 9 мая в военном параде на Красной площади в честь празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне примут участие более 12,5 тысяч человек, передает ТАСС.

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При этом, по словам министра, задействованы будут свыше 190 единиц вооружения и военной техники, а также 76 летательных аппаратов. В состав механизированной колонны, добавил глава Минобороны, включили 35 образцов новой и модернизированной военной техники.

Кроме того, Шойгу рассказал о ситуации с распространением COVID-19 среди военнослужащих парадных расчетов. Сейчас она остается стабильной, чему способствовало соблюдение установленных требований.

Как подчеркнул министр, к тренировкам допускаются только прошедшие вакцинацию и имеющие антитела. Подготовка к военному параду на Красной площади, заключил Шойгу, "идет полным ходом".

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