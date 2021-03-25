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В Кремле заявили о линии на подавление России извне

13:18
  • четверг
  • 25 марта 2021

Она заметна еще со времен СССР

В ходе традиционного брифинга с журналистами пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова попросили прокомментировать высказывание советника министра обороны Андрея Ильницкого о том, что Вашингтон ведет против Москвы ментальную войну с целью уничтожения самосознания противника.

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"Целенаправленная линия на сдерживание и подавление России - она имеет место. Линия, направленная на сдерживание России, постоянна и заметна невооруженным глазом", - ответил кремлевский спикер, которого цитирует ТАСС.

По словам пресс-секретаря, попытки вмешательства во внутренние дела государства наблюдаются еще со времен СССР, однако сейчас технологии такого проникновения совершенствуются.

"То, что называется мягкой силой, ставит перед собой нетривиальные, жесткие цели, это очевидно", - добавил Песков.

Он также заметил, что сама Россия в чужие дела никогда не лезла и своих ценностей никому не навязывала, но осознает важность культурных обменов по линии гражданского общества.

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