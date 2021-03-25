Дробыш спрогнозировал результат Манижи на "Евровидении"

По мнению продюсера, певица не подходит под формат конкурса

Продюсер Виктор Дробыш предположил, какое место в этом году на "Евровидении" может получить российская конкурсантка. Страну в Роттердаме представит певица Манижа с песней Russian Woman.

"Нас поддержат братья, я думаю, во второй десятке будем гарантированно. Это ни в коей мере не унижает Манижу, такая же история, как у меня в свое время с Подольской – мы не туда попали. Можно долго рассказывать о судьбе женщины, о счастье, несчастье. Это никого не волнует", - заявил Дробыш.

Он подчеркнул, что песня исполнительницы ему не понравилась, но это не делает ее плохой певицей. Дробыш отметил, что конкурсная песня должна произвести сиюминутное впечатление, но на него не произвела, "и, судя по всему, много на кого не произвела". Продюсер добавил, что на "Евровидении" побеждают либо самые горлопанистые, либо фрики.

Ранее Следственный комитет попросили проверить песню Манижи. Как считают сотрудники редакции издания "Ветеранские вести", это необходимо сделать из-за "противоправных высказываний" певицы. Общественники посчитали сценический номер Манижи оскорбляющим достоинство русских женщин и нарушающим национальное согласие. Источник ТАСС в правоохранительных органах ранее сообщил, что следователи были обязаны принять обращение "Ветеранских вестей", однако никакого нарушения закона в песне нет.

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