В Кремле рассказали о самочувствии Путина после вакцинации

Во вторник президент вакцинировался от COVID-19

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, как российский президент чувствует себя после вакцинации от коронавируса.

Представитель Кремля заверил, что у Путина нет побочных эффектов, а самочувствие остается в норме, передает РИА Новости.

"Нет, у президента никаких побочных эффектов не наблюдается, чувствует он себя хорошо, переносит вакцину хорошо", - сказал Песков.

Владимир Путин сделал прививку от коронавирусной инфекции во вторник, 23 марта. Президент решил пройти вакцинацию без камер и не стал сообщать, какой из отечественных вакцин привился.

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