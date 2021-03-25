В Кремле рассказали о самочувствии Путина после вакцинации

Во вторник президент вакцинировался от COVID-19
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, как российский президент чувствует себя после вакцинации от коронавируса.
Представитель Кремля заверил, что у Путина нет побочных эффектов, а самочувствие остается в норме, передает РИА Новости.
"Нет, у президента никаких побочных эффектов не наблюдается, чувствует он себя хорошо, переносит вакцину хорошо", - сказал Песков.
Владимир Путин сделал прививку от коронавирусной инфекции во вторник, 23 марта. Президент решил пройти вакцинацию без камер и не стал сообщать, какой из отечественных вакцин привился.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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