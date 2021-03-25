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Роспотребнадзор проводит акцию "День открытых дверей для предпринимателей"

14:44
  • четверг
  • 25 марта 2021

Бизнесменам расскажут о требованиях закона в сфере защиты прав потребителей

Как обеспечить безопасность сотрудников на рабочем месте и защитить их от коронавируса, на этот вопрос ответят в Роспотребнадзоре. Ведомство проводит в Москве День открытых дверей для предпринимателей.

Бизнесменам расскажут о требованиях закона в сфере защиты прав потребителей и организации условий труда, особенностях продажи детских товаров и оказания медицинских, образовательных и других услуг населению. Консультации проводятся в течение дня во всех округах, передает "ТВ Центр".

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Сотрудник Роспотребнадзора
Сотрудник Роспотребнадзора
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