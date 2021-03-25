Собянин рассказал о ходе реализации городского проекта "Искусство – детям"

Он выполнен уже на 70% и будет завершен в следующем году

Проект "Искусство – детям" выполнен на 70% и будет завершен в следующем году. Уже 130 зданий реконструировано. Серьёзно преобразилась и школа "Класс-Центр" на Большой Академической улице, где в четверг побывал мэр Москвы Сергей Собянин. Глава города пообщался с педагогами и учащимися, а также поздравил с профессиональным праздником работников культуры, который отмечается сегодня.

Что ни урок, то мелодия, песня или пантомима. Наряду с рутинной алгеброй или химией ученики этой особенной столичной школы кружатся в танцах, оттачивают сценическую речь и актерскую пластику. И это не факультатив. С первого класса мальчики и девочки изучают драму, музыку и живопись.

"Да, я буду актрисой. Ну, или режиссером. Я хочу поступить в ГИТИС или в школу-студию МХАТ", - сказала Агата Квитковская, ученица 5-го класса.

История "Класс-Центра" началась ровно 30 лет назад. Тогда на севере столицы был создан детский театр-спутник Московского ТЮЗ. Он и стал частью уникальной школы. В "Класс-Центре" преподают по авторской методике - "Театр как система гуманитарного образования". Ее разработал бессменный руководитель учебного заведения Сергей Казарновский. Педагоги стараются научить подопечных импровизировать и мыслить.

"У нас есть такое правило, девиз: не только знать, но и чувствовать. Это очень важно. Потому что к знаниям мы приходим через чувство", - говорит Елена Капская, педагог актерского мастерства "Класс-центра".

При этом ущерба точным наукам нет, говорят педагоги. Так что будущий талантливый физик и здесь сможет раскрыться.

"Кому-то нравится - он занимается математикой. Кому-то нравится - он занимается физикой. Кому нравится - занимается театром. Дети разные по своей природе, каждый находит для себя занятие здесь", - уверен педагог по ударным инструментам Леонид Марецкий.

О том, каково это - совмещать будни физика и лирика, у самих школьников сегодня поинтересовался мэр Москвы Сергей Собянин (см. видео репортажа).

Московские власти продолжают проект "Искусство - детям", в рамках которого город приводит в порядок детские школы искусств, комплексно обновляет материально-техническую базу учебных заведений.

"Уникальная школа. Хотя в Москве очень много школ искусств - около 150. Мы много над ними работаем. В последние годы 130 зданий реконструировали, десяток новых построили, десяток помещений выделили. То есть 150 новых комплексов, где занимаются дети искусством. Это здорово", - сказал Собянин.

Для учеников - огромный горизонт возможностей. Времени выбрать будущую профессию до выпускных экзаменов полно.

Егор Киселёв, Екатерина Гоголева, Андрей Булычев, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram