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Власти Москвы утвердили порядок назначения новой выплаты на детей от 3 до 7 лет

15:10
  • четверг
  • 25 марта 2021

Теперь в городе на дошкольников есть сразу две региональные выплаты

В четверг мэр Москвы Сергей Собянин утвердил новое пособие для малообеспеченных семей с детьми от 3 до 7 лет. Теперь в городе на дошкольников есть сразу две региональные выплаты, и родители могут выбрать одну из них как более удобную и выгодную, передает "ТВ Центр".

Претендовать на такую помощь, как и раньше, могут малообеспеченные многодетные семьи, семьи с инвалидами и одинокие матери. Но если старое пособие предоставляет фиксированную сумму, то новое зависит от доходов родителей.

"Пример – семья, в которой оба родителя работают, доход у семьи меньше 50 тысяч рублей, и у них двое детей - однозначно на каждого ребенка будет выплачиваться 100% прожиточного минимума. Или на каждого ребенка будет платиться 15 582 рубля. Если, например, в семье оба родителя имеют доходы 62 тысячи рублей, то будет выплачиваться 75% прожиточного минимума. Или 11 687 рублей", - пояснила первый заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Ольга Грачёва.

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