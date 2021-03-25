Московских пенсионеров лично проинформируют о вакцинации от COVID-19

Соцработники начали поквартирный обход горожан старше 60 лет
Столичные социальные работники начали поквартирный обход горожан, возраст которых старше 60 лет. Они рассказывают о вакцинации против коронавируса и по желанию записывают в поликлинику на прививку, передает "ТВ Центр".
80-летние Валерий и Валентина Кочетковы приглашения ждать не стали, сами записались на прививку. В четверг они пришли, чтобы получить первый компонент. Процесс занял совсем немного времени. Осмотр врача, заполнение анкеты и непосредственно сама вакцинация. Как отмечают медики, люди старшего поколения тяжело переносят заболевание коронавирусом, поэтому прививка значительно снизит риски.
"Это смертельное заболевание, поэтому и окружающие должны быть обеспечены, и родные, и близкие", - заявил Валерий Кочетков.
"Это надо людям старшего поколения. И психологически, конечно, главный фактор - спокойствие. Мы можем спокойно гулять, отдыхать, поехать в Крым", - говорит Валентина Кочеткова.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram