Как идет строительство станции БКЛ метро "Сокольники"

Работы близятся к завершению

После полного запуска Большой кольцевой линии метро 35 городских парков и прогулочных зон станут гораздо доступнее для москвичей. Парк "Коломенское", усадьба "Воронцово" и, конечно, "Сокольники", где идёт активное строительство. После завершения работ там восстановят аллею и высадят деревья.

Здесь еще можно увидеть плакат с рабочим названием "Стромынка", но уже точно известно: станция БКЛ станет "Сокольниками". Пока пространство между метро и любимым москвичами одноименным парком – это масштабная стройка. Здесь узкие проходы вместо некогда широкой аллеи и строительные краны вместо деревьев. Но, оказавшись за ограждением, можно легко оценить ситуацию: работы близятся к завершению.

Метростроевцы уже полностью сделали бетонный контур котлована. Эти огромные трубы - временные распоры, которые поддерживают стены. Станция "Сокольники" уходит под землю на 30 метров, то есть это станция неглубокого залегания.

Под землей - железобетонные контуры будущей станции. Строители уже сдали более сотни технических помещений под установку оборудования, смонтировали большую часть эскалаторов. Сейчас идет архитектурная отделка.

"В ближайшее время мы планируем приступить к натяжке ходового полотна. Как поступит постоянное напряжение на станцию, будем выполнять пуско-наладочные работы. Нам предстоит непростая задача - оформить сопряжение со станцией "Сокольники", - сказал руководитель строительства станции АО "Мосинжпроект" Станислав Некрасов.

Комплекс будет двухуровневым. Верхние галереи не только откроют красивый вид на платформу – это решение носит и прикладной характер. Чтобы не допустить скопления народа, пассажиропоток разделят. Ведь пропускная способность "Сокольников" в самые напряженные временные отрезки - более 30 тысяч человек в час.

Одна стена вестибюля станции и фрагмент потолка будут выполнены в стиле авангард. Другая часть интерьера расскажет о работе столичных метростроевцев.

"Оформление станции раскроет историю метро: как новых, так и старых станций. Декоративные панно на стенах покажут этапы строительства столичной подземки", - сказал начальник участка СМУ-12 АО "Мосметрострой" Сергей Торощин.

Электричество, тепловые сети, ливневая канализация – чтобы возвести станцию в центральной части города, метростроевцам пришлось убрать километры коммуникаций. Перенесли даже трамвайные пути. После завершения строительства предусмотрены ландшафтные работы.

"Эта аллея вернется в первозданный вид. И будет еще лучше. После окончания работ будет восстановлено полностью благоустройство: посажены деревья, плитка", - заявил заместитель главного инженера СМУ-12 АО "Мосметрострой" Станислав Уланов.

Вот так, по замыслу авторов, должна выглядеть обновлённая аллея. Выходы из радиального метро и станции БКЛ будут на Русаковскую улицу и к парку "Сокольники".

Иван Колесников, Марина Шишлакова, Сергей Смирнов, Алексей Уваров, "ТВ Центр".

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