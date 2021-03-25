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Во время благоустройства Крутицкой набережной обнаружили старинные своды

15:33
  • четверг
  • 25 марта 2021

Они прекрасно сохранились

Старинные своды обнаружили во время работ по благоустройству Крутицкой набережной. Сначала заметили провал, а когда начали копать, то узнали о пустотах. Арочные своды из красного кирпича прекрасно сохранились, несмотря на то, что уходили глубоко под землю и были засыпаны глиной, передает "ТВ Центр".

Предназначение помещений пока вызывает много вопросов. С XIII века эту территорию занимало Крутицкое подворье. Также галерея могла иметь отношение к канализационно-насосной станции, построенной как раз у реки в XIX веке. И всё же археологи убеждены: подвалы появились не раньше XX века для дизельных машин. Впрочем, сейчас специалисты больше думают о другом.

"То, что здесь есть какие-то технические сооружения, это был, скорее, технический вопрос с тем, чтобы зря не делать какую-то ненужную работу. Важно было посмотреть, что эти засыпанные помещения не ухудшают техническое состояние набережной", - заявил главный археолог Москвы Леонид Кондрашев.

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