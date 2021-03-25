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Московские врачи приняли участие в урологическом марафоне

15:44
  • четверг
  • 25 марта 2021

Мастер-класс провели врачи больницы имени Спасокукоцкого

Сегодня московские врачи приняли участие в необычном международном медицинском марафоне - урологическом. Он объединяет ведущих специалистов со всего света - Америки, Европы, Австралии и, конечно, России.

Каждый день разные коллективы проводят прямую трансляцию из своих операционных и в реальном времени показывают как в их стране справляются с лечением того или иного диагноза.

Сегодня мастер-класс для коллег провели врачи больницы имени Спасокукоцкого. Они помогли пациенту с редким синдромом Циннера.

"Нам всегда дают самые сложные случаи, так всегда бывает. Это молодой пациент, ему 36 лет, с особым синдромом, это синдром, когда отсутствует одна почка. И семенной пузырек был представлен огромной кистой, и его нужно было удалить. И удалить, конечно, не задев все жизненно важные органы. Что, мне кажется, мы сегодня успешно сделали", - сказал главный уролог Минздрава Дмитрий Пушкарь.
 

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