Большой театр впервые представит оперетту Шостаковича "Москва, Черемушки"

Это настоящий музыкальный раритет

Премьера в Большом театре - "Москва, Черёмушки", единственная оперетта Дмитрия Шостаковича, впервые звучит на камерной сцене. Композитор получил заказ написать произведение с типично советским сюжетом о том, как москвичи переезжают из коммуналок в отдельные квартиры. От автора "Ленинградской" симфонии ждали что угодно, но только не лёгкой и жизнерадостной музыки.

Очень весёлая, изящная история. Тот редкий случай, когда квартирный вопрос не испортил, а сделал счастливыми москвичей. На сцене - случившееся почти 70 лет назад - великое столичное переселение. Из аварийных домов и коммуналок - в новостройки, в Черёмушки!

На сцену вернули настоящий музыкальный раритет. "Москва, Черёмушки" - единственная оперетта композитора Дмитрия Шостаковича. Он написал её в конце пятидесятых годов прошлого века специально для Московского театра оперетты. Дебюта в легком жанре от автора Ленинградской симфонии тогда ждали с огромным интересом.

"Эта оперетта стала возвращением в какой-то степени в свою молодость, потому что здесь есть и прямые цитаты из его балетов - оптимистичных - которые были написаны в тридцатые годы, и возвращение к песням, например, "Нас утро встречает прохладой", - сказал Павел Клиничев, дирижёр-постановщик.

Режиссер Иван Поповски в Большом театре ставил оперу "Война и мир". А вот за оперетту взялся впервые. Считает - вовсе не о квартирном вопросе этот спектакль. О любви, о радости жизни, несмотря на трудные времена.

"Совсем недавно умер Сталин, совсем недавно закончилась война, тяжелая, жуткая, ужасная, и в это время этот страх, этот ужас, эти воспоминания - конечно, это сидит в этих людях. Хотя у Дмитрия Дмитриевича это как будто бы сознательно убрано", - заявил режиссер-постановщик Иван Поповски.

Актеры в музыке Шостаковича - лиричной, ироничной - просто купаются. Как и в остроумных диалогах. Валерий Макаров, играющий шофера Сергея, к работе над ролью подошёл ответственно.

Подробности смотрите в репортаже Юлии Богоманшиной.

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