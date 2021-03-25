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Метеорологическая весна пришла в Москву

15:32
  • четверг
  • 25 марта 2021

Сегодня воздух прогрелся почти до +10

Москва встречает весну! За окном уже устойчивый плюс, серьезных заморозков не обещают, значит, самое время готовиться к теплу и солнцу, передает "ТВ Центр".

Зима в этом году немного задержалась в городе, так что метеорологическая весна, а это устойчивые показатели положительной среднесуточной температуры, начинается только сегодня, в последнюю неделю марта.

Сейчас воздух прогрелся до +9 и, конечно, москвичам  хочется проводить больше времени на свежем воздухе. Кафе и рестораны уже начали монтировать летние веранды, собирают деревянные конструкции, проводят освещение, ставят навесы. Столики и скамейки пока укрыты целлофаном, но уже к 1 апреля всё будет готово к приёму гостей.

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