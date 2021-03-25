Опрос показал, что каждый шестой россиянин работал курьером

За год популярность сервисов доставки стремительно выросла

Как показал опрос онлайн-ретейлера с экспресс-доставкой "Самокат", на который ссылается ТАСС, курьером работал каждый шестой россиянин, каждый десятый готов попробовать себя в профессии.

"Большинство россиян считают работу курьера сложной (70%) и всегда благодарят сотрудников за доставку (75%)", - говорится в исследовании.

63% респондентов при этом отметили, что привлекает работа курьером чаще всего студентов и людей без опыта. 30% выразили уверенность в том, что зарабатывать курьеры должны от 50 до 80 тысяч рублей в месяц.

Подавляющее большинство участников опроса заявило, что за год стали чаще пользоваться доставкой товаров (97%).

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