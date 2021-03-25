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Песков оценил ситуацию с курсом рубля

14:22
  • четверг
  • 25 марта 2021

Журналисты предположили, что российскую валюту "лихорадит"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами отреагировал на вопрос одного из собеседников, каков будет размах новых санкций со стороны Соединенных Штатов, ведь рубль сейчас "лихорадит".

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"Я не соглашусь со словом "лихорадит", ничего у нас не лихорадит. Волатильность может быть, да, волатильность с амплитудой чуть выше обычного - может быть, но ничего не лихорадит", - приводит слова кремлевского спикера РИА "Новости".

Песков добавил, что о санкциях лучше спрашивать непосредственно у представителей США, Кремлю же о масштабе и сроках новых ограничительных мер ничего не известно.

Днем ранее в ходе торгов на Московской бирже курс евро рос на 0,70% и достиг отметки в 91,15 рублей. В последний раз евро превышал 91 рубль 25 февраля.

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