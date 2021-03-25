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Собянин встретился с педагогами и учащимися школы "Класс-Центр"

14:28
  • четверг
  • 25 марта 2021

Мэр поздравил москвичей с Днём работника культуры

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 25 марта, посетил среднюю общеобразовательную школу с дополнительным образованием "Класс-Центр". Он поздравил учеников и преподавателей с Днем работника культуры.

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"Сегодня мы отмечаем День работника культуры. Поздравляю с этим праздником всех работников московских библиотек, музеев, театров, культурных центров, кино и детских школ искусств. После тяжелых испытаний прошлого года московская культура постепенно возвращается к нормальной жизни. И я уверен, что пройдёт ещё немного времени, Москва окончательно перевернёт страницу пандемии, и тогда в московских театрах, на концертах, в музеях и других учреждениях культуры снова будет аншлаг. А город будет и дальше создавать условия для того, чтобы творческие идеи находили воплощение в новых премьерах, выставках, фестивалях и других проектах, украшающих Москву. И чтобы все желающие детишки имели возможность обучаться музыке, театру и другим искусствам", - заявил Собянин.

Он подчеркнул, что столичные власти решили не приостанавливать проект "Искусство - детям", в рамках которого в Москве реставрируют и оснащают всем необходимым детские школы искусств. Мэр города добавил, что проект выполнен уже на 70%, его окончание планируется в 2022 году.

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