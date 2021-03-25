Почти все переболевшие COVID-19 столкнулись с неврологическими нарушениями

Коронавирус приводит к различным когнитивным нарушениям

У 99% людей, переболевших коронавирусной инфекцией, наблюдаются неврологические нарушения, повышенная тревожность и депрессия, заявила главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава Галина Иванова.

"Последствия новой коронавирусной инфекции очень разнообразны. И сегодня уже в публикациях профессионального сообщества можно выделить как минимум четыре группы. Самые первые - это, естественно, кардиореспираторные нарушения, которые проявляются в гипоксии, нарушениях бронхиального клиренса, болях в грудной клетке, болях в сердце, нарушении ритма", - отметила врач.

Следом идут неврологические нарушения, которые со временем лишь накапливаются. Среди них встречаются головная боль, нарушение чувствительности, нарушения обоняния, нарушения вкуса, парезы, параличи, когнитивные нарушения разной степени выраженности, тревога и депрессия.

Также коронавирус с первых дней приводит к мышечно-скелетным нарушениям, к четвертой группе специалисты относят проблемы питания и метаболизма, передает РИА Новости.

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