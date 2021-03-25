Минздрав сравнил эффективность российских вакцин

В стране создали уже три препарата для профилактики COVID-19

Заместитель министра здравоохранения Павел Пугачев ответил на вопрос, какой российской вакциной лучше привиться.

"Все три вакцины, они одинаково эффективны, поэтому нет смысла кому-то ждать одну или вторую вакцину. Любой из этих трех вакцин можно вакцинироваться смело", - приводит слова замглавы Минздрава РИА "Новости".

Прежде на аналогичную тему рассуждал член-корреспондент РАН, эпидемиолог Александр Горелов. Он заметил, что решение остается за врачом. "Все наши вакцины эффективны. Эффективность "ЭпиВакКороны" – 90%, "Спутник V" – 91,6%", - рассказал эксперт. По его словам, альтернатив вакцинации сейчас нет.

Ранее в четверг стало известно, что началось производство для гражданского оборота третьего отечественного препарата для профилактики коронавируса - это вакцина "КовиВак" от центра имени Чумакова.

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