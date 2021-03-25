Собянин оценил ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в Москве

Доля заболевших среди пожилых возросла

Пожилые жители столицы в последнее время стали чаще заражаться коронавирусом. В то же время, в целом ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Москве стабильная, заявил Сергей Собянин.

"Мы все-таки прошли высокую иммунизацию населения, она была постепенной, равномерной, плюс добавилась вакцинация. Сегодня ситуация действительно стабильная. Доля заболеваний, мы видим, больше стала среди пожилого населения", - сказал мэр Москвы в эфире телеканала "Россия-1".

По словам Собянина, число пожилых пациентов, нуждающихся в госпитализации, возросло. При этом у большинства из них нет противопоказаний для вакцинации. Мэр Москвы уверен, что прививка стала бы для них спасением.

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