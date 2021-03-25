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Лукашенко назвал Владивосток "не чужим" для белорусов

15:20
  • четверг
  • 25 марта 2021

Белорусский президент провел встречу с губернатором Приморского края

В ходе встречи с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Владивосток "далеко, но он нам не чужой".
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"Наше отечество от Бреста до Владивостока так и осталось. Как бы кто ни трепыхался, это наше отечество. Есть суверенные уже, независимые государства на огромном этом пространстве, так распорядилась жизнь, но это наша земля", - цитирует слова главы государства агентство БелТА.

Лукашенко также отметил активизацию деловых контактов с Приморьем, что в перспективе, по словам белорусского лидера, положительно скажется на росте взаимной торговли. Как подчеркнул Лукашенко, его страна не вводила "никаких локдаунов", а предприятия работали бесперебойно, так что Белоруссия заинтересована и может поставлять не только машиностроительную продукцию, но и продукты питания.

Кожемяко в свою очередь отметил, что белорусская продукция пользуется в Приморье доверием.

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