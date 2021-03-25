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Путин перечислил истинные ценности российской культуры

15:40
  • четверг
  • 25 марта 2021

Президент отметил важность искусства в воспитании подрастающего поколения

Владимир Путин перечислил основные ценности русской культуры. По его словам, истинными ценностями для россиян всегда являлись гуманизм, нравственность и справедливость.
Собянин встретился с педагогами и учащимися школы "Класс-Центр"

"Предлагаю поговорить сегодня о том, в каких формах и какими средствами отечественные литература, изобразительное искусство, музыка, театр могут передать детям, подросткам истинные ценности, которые во все времена воплощала российская культура, - гуманизм, нравственность, справедливость", - сказал Путин в ходе встречи с лауреатами премий президента для молодых деятелей культуры и премий в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества за 2019-2020 годы.

Он отметил, что именно благодаря искусству и культуре подрастающее поколение получает возможность осознать достижения предшественников, передает РЕН ТВ.

"Гете сказал как-то: "Хотя мир в целом движется вперед, молодежи приходится каждый раз начинать сначала". Это во многом справедливо, но приведу здесь и слова нашего русского классика Льва Николаевича Толстого, который адресовал молодым такой наказ: "Бери готовое и иди дальше". В этом сила человечества, и это также справедливо", - добавил глава государства.

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