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Российским болельщикам вернут деньги за билеты на ОИ в Токио

15:33
  • четверг
  • 25 марта 2021

Состязания пройдут с 23 июля по 8 августа

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков прокомментировал ситуацию с решением властей Японии не пускать иностранных болельщиков на летние Олимпийские игры в Токио.

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"Средства за билеты, которые приобрели наши соотечественники, будут возвращены", - цитирует слова главы ОКР ТАСС.

Изначально ОИ в Токио планировали провести с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции состязания перенесли на период с 23 июля по 8 августа 2021-го.

Руководитель Международного олимпийского комитета Томас Бах подчеркивал, что о повторном переносе речи не идет.

25 марта в Японии стартовала эстафета олимпийского огня. Факелы зажгли в префектуре Фукусима, на футбольном стадионе, который пустует уже десять лет после случившейся на атомной станции аварии в 2011 году.

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