Киев решил начать процесс экстрадиции экс-президента Украины Януковича

Суд отказался отменить заочный арест политика

Апелляционный суд в Киеве отказался отменить заочный арест экс-президента Украины Виктора Януковича. Находящегося за пределами Незалежной бывшего главу государства обвиняют в узурпации власти. В офисе украинского генпрокурора заявили, что такое решение суда дает им возможность начать процедуру экстрадиции Януковича на Украину.

"Сейчас сторона обвинения имеет право начать в отношении подозреваемого процедуру экстрадиции и обращения в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования", - говорится в сообщении генпрокуратуры.

В 2004 году, после "оранжевой революции" и победы на выборах Виктора Ющенко, на Украине была введена парламентско-президентская форма правления. Однако через шесть лет Янукович через Конституционный суд добился восстановления президентской республики. После событий на Майдане его обвинили в "узурпации власти", уголовное дело возбудили также в отношении судей КС и высокопоставленных чиновников, передает РИА Новости.

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