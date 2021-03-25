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Опозданию весны в Москве дали объяснение

15:59
  • четверг
  • 25 марта 2021

Холода держались вплоть до середины марта

В этом году весна пришла в российскую столицу с опозданием на четыре дня. Климатолог Михаил Локощенко объяснил, какие причины позволили зиме оставаться в Москве дольше обычного.

В Москву пришла метеорологическая весна
Москвичи почувствуют настоящую весну только в середине апреля

Специалист отметил, что сезоны периодически приходят раньше положенного времени или задерживаются, и в этом нет ничего необычного. По словам Локощенко, смещение сезонов объясняется в первую очередь естественной природной изменчивостью, которую довольно сложно предугадать.

Что касается этого года, то приход климатической весны в российскую столицу задержался и из-за обильных зимних снегопадов – снега выпало так много, что он до сих пор не успел полностью растаять, и сейчас поглощает тепло, передает "Вечерняя Москва".

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