Опозданию весны в Москве дали объяснение

Холода держались вплоть до середины марта

В этом году весна пришла в российскую столицу с опозданием на четыре дня. Климатолог Михаил Локощенко объяснил, какие причины позволили зиме оставаться в Москве дольше обычного.

Специалист отметил, что сезоны периодически приходят раньше положенного времени или задерживаются, и в этом нет ничего необычного. По словам Локощенко, смещение сезонов объясняется в первую очередь естественной природной изменчивостью, которую довольно сложно предугадать.

Что касается этого года, то приход климатической весны в российскую столицу задержался и из-за обильных зимних снегопадов – снега выпало так много, что он до сих пор не успел полностью растаять, и сейчас поглощает тепло, передает "Вечерняя Москва".

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