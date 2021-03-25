Силовики и спецтехника стянуты к резиденции Лукашенко в Минске

Замечены автомобили с водометами и колючей проволокой

Минская резиденция президента Белоруссии Александра Лукашенко окружена подразделениями силовиков и спецтехникой. В окрестностях Дворца Независимости стоят заградительные машины, а также и спецтранспорт для разгона демонстраций - грузовые автомобили с водометами и машины с колючей проволокой.

Движение транспорта в районе резиденции не перекрыто. На площади Государственного флага рядом с резиденцией стоят грузовики для перевозки личного состава. Площадь оцеплена вооруженными силовиками.

Власти ожидают массовых акций протеста, которые анонсировала белорусская оппозиция. Митинги в Белоруссии начались после прошедших в августе 2020 года президентских выборов, на которых Лукашенко победил с 80% голосов. Оппозиция итогов голосования не признала, напоминает РИА Новости.

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