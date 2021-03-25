Захватившего самолет в Мавритании американца задержали

Он хотел улететь на нем из страны

Мужчину, захватившего в четверг самолет в аэропорту Мавритании, задержали. По данным агентства РИА Новости, злоумышленник оказался гражданином США.

Захват самолета произошел в четверг в аэропорту города Нуакшот. Злоумышленник потребовал дать ему возможность улететь на воздушном судне. В противном случае он пригрозил взорвать самолет, пишет агентство.

На борту в момент захвата не было пассажиров.

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